Tahkim Kurulu, Okan Buruk'un cezasını 3 maça indirdi
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Tahkim Kurulu, Okan Buruk'un cezasını 3 maça indirdi

05.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 05.01.2021 20:32
Tahkim Kurulu, Okan Buruk'un cezasını 3 maça indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un 5 maçlık men cezasını 3 maça indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un 5 maçlık men cezasını 3 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Okan Buruk'un 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağını 3 maça düşürdü.

Tahkim Kurulu ayrıca Buruk'a verilen 38 bin lira para cezasının da 25 bin 500 liraya indirilmesini kararlaştırdı.

Kurul, ceza ile ilgili erteleme talebini ise reddetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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