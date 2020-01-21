Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe kararının perde arkası

21.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:02

Lisans Kurulu'nun kararı perşembe gününe yetişirse, Tahkim Kurulu bu hafta kararını açıklayacak

Mustafa AKIN/ - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı başvurusunu görüştükten sonra gerekçeli karar için dosyayı Lisans Kurulu'na geri gönderdi.

Fenerbahçe Kulübü, başvurusunun reddedilmesinin ardından Tahkim Kurulu'ndan duruşmalı toplantı istedi. Perşembe günü yapılması planlanan toplantı, acil istek üzerine bugün yapıldı ve toplantı saat 17.00'de başladı. 2 saati geçen duruşmada Fenerbahçe Kulübü yönetimi, Lisans Kurulu'nun aldığı kararda çelişkiler olduğunu Tahkim Kurulu'na sunarken, Tahkim Kurulu da ara karar alarak Lisans Kurulu'ndan çelişkilerin açıklanmasına yönelik bir istekte bulunuyor. Lisans Kurulu, aldığı kararı yeniden Tahkim'e sunacak. Kararın perşembe gününe yetişmesi halinde Tahkim Kurulu bu hafta içerisinde kararını açıklayacak.

Kaynak: DHA