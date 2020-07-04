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Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor'a ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un atletik performans antrenörü Gökhan Kandemir'in cezasına yaptığı itirazı reddetti.

Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor'a ret
04.07.2020 13:26 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:39

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un atletik performans antrenörü Gökhan Kandemir'in cezasına yaptığı itirazı reddetti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin atletik performans antrenörü Gökhan Kandemir ile ilgili PFDK'nın 02.07.2020 tarihli E.2019-2020/820 K.2019-2020/966 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin atletik performans antrenörü Gökhan Kandemir'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

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