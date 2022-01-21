TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın cezasını bir maça indirdi - Haberler Spor
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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın cezasını bir maça indirdi

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın cezasını bir maça indirdi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın cezasını bir maça indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın cezasını bir maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Taylan Antalyalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezasının, Tahkim Kurulu tarafından bir maç men ve 4 bin 250 lira para cezası olarak düzeltildiği bildirildi.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Taylan Antalyalı, Spor, Haber

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