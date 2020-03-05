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Tahkim Kurulu'ndan Isparta 32 Spor'a müjde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor'a Tahkim Kurulundan sevindirici haber geldi.

05.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:36
Tahkim Kurulu'ndan Isparta 32 Spor'a müjde

(TFF), Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 32 'a Tahkim Kurulundan sevindirici geldi. 2 maçlık seyircisiz oynama cezası 1'e ve para cezası da 2500 TL düşürüldü.


Bugün toplanan Tahkim Kurulu: , Isparta 32 Kulübü'nün müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle FTD'nin 52. ve 35/3. maddeleri uyarınca 2 maç seyircisiz oynama ve 5.000,00 TL para cezasının; 1 maç seyircisiz oynama ve 2.500,00 TL para cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilmesine oybirliği ile kararı açıklandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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