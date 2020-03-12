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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Galatasaray, Spor

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) aldığı cezaya yaptığı itirazı reddetti.

12.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:47
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) aldığı cezaya yaptığı itirazı reddetti.

TFF Tahkim Kurulu'nun 12 Mart 2020 tarihli kararları açıklandı. Tahkim Kurulu; müsabaka öncesi seremoninin, seromoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla sayıda refakatçi çocuk ile yapılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Galatasaray Kulübü'nün PFDK'dan aldığı ihtar cezasına yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı.Ayrıca Tahkim Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Teenage Hadebe'nin 3 maçlık cezasına ve Fraport TAV Antalyaspor'un 150 bin TL'lik para cezasına yaptığı itirazları da reddetti.


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Kaynak: DHA

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