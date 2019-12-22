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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'e verilen 2 maçlık cezayı onadı.

22.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:25
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret

TFF , Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'e verilen 2 maçlık cezayı onadı. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Pazar günü saat 11: 00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."


- İstanbul
Kaynak: DHA
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