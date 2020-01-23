Haberler » Spor » Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ek harcama limiti - Spor

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ek harcama limiti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitlerine yaptığı itirazı inceleyerek sarı-lacivertli kulübe ek 16 milyon TL harcama limiti verdi.

23.01.2020 18:09 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:14
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ek harcama limiti

, 'nin harcama limitlerine yaptığı itirazı inceleyerek sarı-lacivertli kulübe ek 16 milyon TL harcama limiti verdi.


Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası Fenerbahçe'ye müjdeli geldi. Kurul, sarı-lacivertli kulübe ek harcama limiti verdi. Toplantı sonrası yapılan açıklama şöyle:


"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 E. 2020-03 K sayılı kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 21.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan alınan yazı cevabının da değerlendirilmesi ile yapılan müzakere neticesinde;


Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16 milyon TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verildi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler