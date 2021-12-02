Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim ve Burak Elmas'a ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçtan men ve 59 bin TL para cezası için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı. Tahkim, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a verilen 30 bin TL para cezası kararının da onandığını açıkladı. Kurul ayrıca, yönetici Rezan Epözdemir'e verilen toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezasına yapılan itirazı kabul etti ve cezayı kaldırdı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. idarecisi Rezan Epözdemir'in müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca verilen 3 ay hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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