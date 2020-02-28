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Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin itirazlarını reddetti ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) aldığı kararları onadı.

28.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:33
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret

(TFF) , ve 'nin itirazlarını reddetti ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) aldığı kararları onadı.

TFF Tahkim Kurulu'nun 28 Şubat 2020 tarihli kararları açıkladı. Yapılan açıklamada Beşiktaş Kulübü'nün, başkan Ahmet Nur Çebi'ye verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL'lik para cezası ile kulübe verilen 100 bin TL'lik para cezası hakkında yaptığı itirazların reddedildiği belirtildi.Ayrıca Fenerbahçe Kulübü'nün, yardımcı antrenör Volkan Kazak'ın çarptırıldığı 1 resmi maçtan men ve 13 bin TL'lik para cezasına yaptığı itiraz da TFF Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.


Kaynak: DHA

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