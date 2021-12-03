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Ahmet Nur Çebi'ye verilen cezanın uygulamasının durdurulmasına yapılan itiraz reddedildi

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Ahmet Nur Çebi'ye verilen cezanın uygulamasının durdurulmasına yapılan itiraz reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen 21 gün hak mahrumiyeti cezasının uygulamasının durdurulmasına yapılan itirazı reddetti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen 21 gün hak mahrumiyeti cezasının uygulamasının durdurulmasına yapılan itirazı reddetti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun GZT Giresunspor maçından sonra Ahmet Nur Çebi'ye verilen cezaya yapılan itirazı inceledi. Başvuru dilekçesinde itirazın duruşmalı olarak değerlendirilmesi ve yürütmenin durdurulması talep edildi.

Kurul, basın mensuplarına verdiği demeçte yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Çebi'ye verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasının uygulamasının durdurulmasına yapılan itirazı oybirliğiyle reddetti.

Dosyanın esası hakkında yapılacak incelemenin ve duruşmanın olağan toplantı gününe bırakılmasına karar verildi.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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