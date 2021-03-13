TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı
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TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı

13.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:32
TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen 20 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen 20 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'e sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 20 gün hak mahrumiyetinin kaldırıldığı, 50 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Galatasaray'a protokol tribününde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle verilen 24 bin ve sosyal medya hesabında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle verilen 100 bin lira para cezası ise onandı.

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Selahattin Baki'ye sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldıran kurul, Baki'ye 30 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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