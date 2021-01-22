Tahkim Kurulu, Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı
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Tahkim Kurulu, Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı

22.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:11
Tahkim Kurulu, Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç ceza verilen Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin cezasını Tahkim Kurulu onadı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç ceza verilen Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin cezasını Tahkim Kurulu onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Mbaye Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı. Galatasaray'ın golcü oyuncusu, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

TFF Tahkim Kurulu aldığı kararlar şöyle:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Mbaye Diagne ilgili PFDK'nın 21.01.2021 tarihli E.2020-2021/590 K.2020-2021/730 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Mbaye Diagne'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün Başkanı Göksel Gümüşdağ ile ilgili PFDK'nın 21.01.2021 tarihli E.2020-2021/589 K.2020-2021/728 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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