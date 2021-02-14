Tahkim Kurulu "Kyokushin" branşında Karate Federasyonu lehine karar verdi
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Tahkim Kurulu "Kyokushin" branşında Karate Federasyonu lehine karar verdi

14.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:20
Tahkim Kurulu

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunun Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun Kyokuskin branşının kendilerine bağlanması kararına yaptığı itirazı reddettiğini söyledi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunun Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun Kyokuskin branşının kendilerine bağlanması kararına yaptığı itirazı reddettiğini söyledi.

Esat Delihasan AA muhabirine yaptığı açıklamada, böylece 24 Aralık 2020 tarihinde Tahkim Kurulunun vermiş olduğu kararın geçerli olacağını belirterek, "Kyokushin Branş Ashihara stil olarak Türkiye Karate Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek. Biz de kararın bu şekilde çıkmasını bekliyorduk. Kyokushin camiasının beklentisi de bu yöndeydi. Kararın tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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