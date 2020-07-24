Tahkim Kurulu, kulüplerin yabancı sınırı için yaptığı itirazları reddetti Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Süper Lig kulübünün yeni yabancı kuralıyla ilgili itiraz başvurusunu reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Süper Lig kulübünün yeni yabancı kuralıyla ilgili itiraz başvurusunu reddetti.

TFF Tahkim Kurulu'nun 24 Temmuz 2020 tarihli kararları açıklandı. Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Göztepe'nin yeni yabancı kuralıyla ilgili Tahkim Kurulu'na yaptıkları itiraz reddedildi ve yabancı sınırı onandı.Öte yandan Galatasaray'ın antrenör Necati Ateş'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 13 bin TL'lik para cezası için yaptığı itiraz da reddedildi.

Kaynak: DHA