Tahkim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yabancı oyuncu kuralı itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu ile ilgili karara yaptığı itirazı usul yönünden reddine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu ile ilgili karara yaptığı itirazı usul yönünden reddine karar verdi.Kurul ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu ile ilgili karara yaptığı itirazını oy birliğiyle reddetti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı