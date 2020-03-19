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Türkiye Futbol Federasyonu, Atalay Babacan, Tahkim Kurulu, Spor

Tahkim Kurulu Kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Atalay Babacan'a hakeme sözle hakaret etmesi nedeniyle verilen 3 maçlık cezayı 2 maça indirirken, Demir Grup Sivasspor'a stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle verilen 100 bin TL'lik para cezasını onadı.

19.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:47
Tahkim Kurulu Kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Atalay Babacan'a hakeme sözle hakaret etmesi nedeniyle verilen 3 maçlık cezayı 2 maça indirirken, Demir Grup Sivasspor'a stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle verilen 100 bin TL'lik para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde:  1. E.2020/107- K.2020/ 108Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş'nin futbolcusu Emirhan Emir ile ilgili PFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/755 K.2019-2020/875 sayılı kararına itirazı incelendiYapılan müzakere neticesinde;Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş'nin futbolcusu Emirhan Emir'in rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FTD'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,2. E.2020/108- K.2020/ 109Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Brahim Darri ile ilgili PFDK'nın 17.03.2020 tarihli E.2019-2020/763 K.2019-2020/906 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Brahim Darri'nin ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hakaretleri nedeniyle FTD'nin 36/1-a, 36/2 ve 35/4 maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,3. E.2020/109- K.2020/110Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün PFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/738 K.2019-2020/878 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle FTD'nin 49/1. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,4. E.2020/110- K.2020/111Kocaeli Spor Kulübü Derneği'nin PFDK'nın 05.03.2020 tarih ve E.2018-2019/723 K.2018-2019/ 858 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca başvurunun süresinde yapılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun süre yönünden reddine, oybirliği ile,5. E.2020/111- K.2020/112Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Atalay Babacan ile ilgili AFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/1387 K.2019-2020/1765 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Atalay Babacan'ın hakeme sözle hakaret etmesi nedeniyle FTD'nin 41/1-a maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının; 2 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,Erteleme talebinin reddine,oybirliği ile,6. E.2020/112- K.2020/113Futbol Disiplin Talimatı'nın 88/3. maddesi uyarınca, AFDK'nın 16.03.2020 tarih ve E.2019-2020/1370 -K.2019-2020/1784 sayılı kararı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Antrenör Hamit Alataş'ın, kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla bir süre ile hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildiğinden FDT'nin 60. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından cezanın onanmasına, oybirliği ile,7. E.2020/113- K.2020/114MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün PFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/733 K.2019-2020/881 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün 1. Güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.


Kaynak: DHA

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