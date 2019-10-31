Tahkim Kurulu kararları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü futbolcusu Sedat Ağçay ile Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Olarenwaju Ayobami'nin cezalarını onadı.

31.10.2019 18:00
Tahkim Kurulu kararları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü futbolcusu Sedat Ağçay ile Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Olarenwaju Ayobami'nin cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Sedat Ağçay ile Ayobami'nin 3'er maç ve 13'er bin lira para cezasını onama kararı aldı.

Tahkim Kurulu, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin lira para cezasını da onamayı kararlaştırdı.

Kaynak: AA
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