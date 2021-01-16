Tahkim Kurulu, Jefferson'ın 3 maçlık cezasını onadı
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Tahkim Kurulu, Jefferson'ın 3 maçlık cezasını onadı

16.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:42
Tahkim Kurulu, Jefferson'ın 3 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK'nin futbolcusu Jefferson Junior'ın 3 maçlık cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK'nin futbolcusu Jefferson Junior'ın 3 maçlık cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle; Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu Jefferson Nogueira Junior'un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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