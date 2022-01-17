Tahkim Kurulu, İlhan Palut'un cezasını onadı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tahkim Kurulu, İlhan Palut'un cezasını onadı

Tahkim Kurulu, İlhan Palut'un cezasını onadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezasını onadı. Kurul ayrıca Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş'in, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle aldığı 2 resmi müsabakadan men cezasının da onanmasına, oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.


- İstanbul

Rıdvan Dilmen'in anlattıklarıyla Erbatur Ergenekon şaşırıp kaldı: Eyvah hocam

Rıdvan Dilmen'in anlattıklarıyla Erbatur Ergenekon şaşırıp kaldı: Eyvah hocam
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, İttifak Holding, İlhan Palut, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title