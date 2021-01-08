Tahkim Kurulu, Emre Kılınç'ın cezasını onadı
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Tahkim Kurulu, Emre Kılınç'ın cezasını onadı

08.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:06
Tahkim Kurulu, Emre Kılınç'ın cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, bugün gerçekleştirilen toplantıda Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezasını onadı. Emre, Antalyaspor mücadelesinde kırmızı kart görmüştü. Konuyla ilgili Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Galatasaray futbolcusu Emre Kılınç ile ilgili PFDK'nın 07.01.2021 tarihli E.2020-2021/537 K.2020-2021/666 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Galatasaray futbolcusu Emre Kılınç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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