Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Cengiz'in para cezalarını onadı
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Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Cengiz'in para cezalarını onadı

07.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:41
Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Cengiz'in para cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün 100 bin TL, Başkan Mustafa Cengiz'in de 50 bin TL'lik para cezalarını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün 100 bin TL, Başkan Mustafa Cengiz'in de 50 bin TL'lik para cezalarını onadı.

Kurulun kararları şöyle;

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş. ve Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK'nın 29.12.2020 tarihli E.2020-2021/499 K.2020-2021/622 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün PFDK'nın 29.12.2020 tarihli E.2020-2021/486 K.2020-2021/615 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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