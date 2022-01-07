Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verilen para cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe'ye verilen 48 bin TL ve Beşiktaş'a verilen 182 bin TL para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'nda alınan kararlar şöyle:

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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