Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Yaptığı İtirazı Reddetti
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı sonrasında verilen toplam 120 bin TL'lik ceza için yaptığı itirazı reddetti.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı sonrasında aldığı 120 bin liralık ceza için yaptığı itirazı reddetti.
İşte TFF'den yapılan yapılan açıklama:
"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Fenerium Alt B,C Maraton Alt C,D,E Maraton Üst C,D,E,F,G Migros D,E,L,M Spor Toto C,D,E,F,K,L,M,N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."
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FENERBAHCE BÜYÜK LİDER ATATÜRK DEVRİMLERİNE BAGLI DEV BİR MEDENİYET BÜYÜK BİR CUMHURİYETTİR GERİSİ SADECE SPOR KULÜBÜ VEDE TEFERRUATTIRCevap Yaz Yayından Kaldır
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ac kalmislar fenerim ver yesinler insahllah kan kusarlarCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Evlere çıplak temizlik hizmeti başlatmış gavurlarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Tüpçünün tahkim kurulu kabul etseydi şaşardım, başka takımlar olsa kabul ederdi...Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Fener in geçmişi iyi değil,Galatasaray UEFA ya gitmeli,Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır