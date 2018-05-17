Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Türkiye Kupasından Men Kararını Onadı
TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın Ziraat Türkiye Kupasından men ettiği Beşiktaş'ın yaptığı itirazı reddetti.
TFF Tahkim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupasından men edilen Beşiktaş'ın itirazını reddetti ve Fenerbahçe maçındaki hükmen mağlubiyet ve gelecek sezon men kararını onadı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ve FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca;(3-0) hükmen mağlup sayılmasına, Türkiye Kupasından ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına 2017 - 2018 sezonu Türkiye Kupasının ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesi şeklinde verilen kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
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kupayı akhisardan alıp fb versinler fb alışmış hakkı olmayan turlaraCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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kafa göz kırılmayınca kupa akhisara gidiyor fb tekrar oynasın diyecekler herhaldeCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Türkiye kupası günleri VODAFON stadında tiyatro sahnelenecek mi?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yönetim uyuma bjk hakını uefada ara tff uefata şikayet etCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Beşiktaş haklıymış bunlar masabaşı kupa alıyorCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır