Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Derbi İçin Yaptığı İtirazı Reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulundan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Kurul, siyah-beyazlıların Ziraat Türkiye Kupasında oynanan derbi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile,

Karar verilmiştir."

NELER YAŞANMIŞTI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 57. dakikasında olaylar çıkmış ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş başından yaralanmıştı. Hakem, olayların ardından maçı tatil etmiş ancak Türkiye Futbol Federasyonu, mücadelenin 57. dakikasından itibaren oynanmasına karar vermişti.