Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın Cezasını 10 Maça Düşürdü

Tahkim Kurulundan Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a müjde geldi. Kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 16 maçlık cezayı 10 maça indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Arda Turan ile ilgili, PFDK'nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/970 K.2017-2018/1154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde:

10 MAÇ MEN, 39 BİN TL PARA CEZASI

- PFDK tarafından verilen 16 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasının; 10 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

HAKEMİ İTMİŞTİ

Başakşehir ile Sivasspor 1-1 berabere kalırken, karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında bir pozisyona sinirlenen Arda Turan, karşılaşmanın yardımcı hakemini itmiş ve kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.