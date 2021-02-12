Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın cezası için yapılan itirazı reddetti
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Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın cezası için yapılan itirazı reddetti

12.02.2021 16:58 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:03
Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın cezası için yapılan itirazı reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın 2 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazı reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın 2 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazı reddetti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:  

1. E.2021/65 – K.2021/55Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan ile ilgili PFDK'nın 10.02.2021 tarihli E.2020-2021/659 – K.2020-2021/830 sayılı kararına itirazı incelendi.  Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan'nın, hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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