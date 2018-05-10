Tahkim Kurulu, Arda Turan'a Verilen Cezada Değişikliğe Gidebilir

PFDK tarafından 16 maçlık tarihi bir cezayla karşı karşıya kalan Arda Turan'ın 7 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Nasıl ki PFDK, TFF Hukuk Müşavirliği'nin sevk maddelerine uymadıysa, Tahkim Kurulu'nun da cezaların niteliğini değiştirme hakkı bulunuyor.

TAHKİM KURULU YENİ BİR KARAR VEREBİLİR

Tahkim Kurulu cezayı onayabilir ve niteliklerini değiştirerek yeni bir karar verebilir (Arttıramaz). Örneğin Tahkim Kurulu, PFDK'nın ayrı ayrı cezalandırdığı hakaret ve tehdit eylemlerini "Tek bir eylem" diyerek değerlendirerek indirime gidebilir.

Başakşehir Kulübü, Arda Turan'a verilen bu cezanın ardından Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunacak. (Sporx)