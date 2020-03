Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin cezasında indirime gitti

05.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:37

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) aldığı 75 bin TL'lik para cezasını 50 bin TL'ye indirdi.

TFF Tahkim Kurulu'nun 5 Mart 2020 tarihli kararları açıklandı. Beşiktaş Kulübü'nün ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin aldığı cezalar için yapılan itirazları değerlendiren Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün aldığı para cezasını onarken, başkan Ahmet Nur Çebi'nin ise çarptırıldığı 75 bin TL'lik para cezasını 50 bin TL'ye indirdiğini açıkladı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nün PFDK'nın verdiği cezalara yaptığı tüm itirazlar reddedildi ve PFDK'nın kararları onandı.TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "3. E.2020/68- K.2020/79Beşiktaş A.Ş. Kulübü ve Başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili PFDK'nın 18.02.2020 tarihli E.2019-2020/643 K.2019-2020/741 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 05.03.2020 Perşembe günü saat 15: 00'de Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüp Vekilleri Av. Koray Akkalp, Av. Didem Sunna ve Av. Deniz Çiftçi'nin hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle FTD'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle FTD'nin 38/3-b maddesi uyarınca 75.000,00 TL para cezasının; 50.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,5. E.2020/72 - K.2020/81Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 20.02.2020 tarih ve 25 sayılı toplantısında aldığı; Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin itirazının reddine, oyçokluğu ile,MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün PFDK'nın 20.02.2020 tarihli E.2019-2020/645 K.2019-2020/757 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dalayı ve bu eylemin aynı seon içinde 3. kez gerçekleştirlimesi nedeniyle FTD'nin 49/3. maddesi uyarınca 75.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün emniyet ve güvenlık tedbirine uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FTD'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,13. E.2020/98- K.2020/89Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/698 K.2019-2020/829 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FTD'nin 52/2. maddesi uyarınca 72.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca Saha olaylarına karışan taraftarlarının Fenerium Alt Avis G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto K, L, M, N, O, P Migros A, B, C, D, E, F, J, K, L, M Fenerium Avis Alt A,B, C, D, E, F, G, H, I Fenerium Üst A,B, C, D, E, F, G, H, I Maraton Üst A,B, C, D, E, F, G, H, I Maraton Alt A,B, C, D, E, F, G, H, I blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Fenerium Alt Avis G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabaka bloke edilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dalayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FTD'nin 49/3. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 40/2. maddesi uyarınca 10.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: DHA