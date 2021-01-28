Tahkim'den Galatasaray, Denizlispor ve Ankaragücü'ne ret
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Tahkim'den Galatasaray, Denizlispor ve Ankaragücü'ne ret

28.01.2021 17:36 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:40
Tahkim'den Galatasaray, Denizlispor ve Ankaragücü'ne ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından çarptırıldıkları cezalara itiraz eden Galatasaray, Yukatel Denizlispor ve MKE Ankaragücü'nün başvurularını reddetti ve cezaları onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından çarptırıldıkları cezalara itiraz eden Galatasaray, Yukatel Denizlispor ve MKE Ankaragücü'nün başvurularını reddetti ve cezaları onadı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1. E.2021/49  – K.2021/33Yukatel Denizli Spor Kulübü Derneği ve Başkanı Ali Çetin ile ilgili PFDK'nın 14.01.2021 tarihli E.2020-2021/583 K.2020-2021/717 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Yukatel Denizli Spor Kulübü Derneği'nin, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Yukatel Denizli Spor Kulübü Derneği'nin kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulması nedeniyle Kulüp Başkanı Ali Çetin'in FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,2. E.2021/50  – K.2021/34Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin PFDK'nın 14.01.2021 tarihli E.2020-2021/584 K.2020-2021/718 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin mensubu Cem Emiroğlu'nun gerçekleştirdiği ayrımcılık eylemi nedeniyle FDT'nin 42/2. maddesi uyarınca ve 13. maddesinin uygulanması ile 32.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,3. E.2021/51  – K.2021/35MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün PFDK'nın 14.01.2021 tarihli E.2020-2021/577 K.2020-2021/721 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün localara usulsüz seyirci alınması nedeniyle FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 100.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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