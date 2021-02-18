Tahkim'den Fenerbahçe'ye ret
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Tahkim'den Fenerbahçe'ye ret

18.02.2021 19:14 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:18
Tahkim'den Fenerbahçe'ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün idari koordinatör Selçuk Şahin ve futbolcu Mauricio Lemos'un cezalarına yönelik yaptığı itirazı reddetti ve cezaları onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün idari koordinatör Selçuk Şahin ve futbolcu Mauricio Lemos'un cezalarına yönelik yaptığı itirazı reddetti ve cezaları onadı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"11. E.2021/71 - K.2021/66Fenerbahçe Futbol A.Ş ve görevlisi Selçuk Şahin ile ilgili PFDK'nın 11.02.2021 tarihli E.2020-2021/659 K.2020-2021/831 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 18.02.2021 Perşembe günü saat 16: 30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin görevlisi Selçuk Şahin ve Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin vekili Av Uğur Oker'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 72.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin görevlisi Selçuk Şahin'in akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin görevlisi Selçuk Şahin'in toplam 3 ay hak mahrumiyeti cezası ve 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,12. E.2021/72 - K.2021/67Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Paolo Mauricio Lemos Merladett ile ilgili PFDK'nın 16.02.2021 tarihli E.2020-2021/670 K.2020-2021/836 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Paolo Mauricio Lemos Merladett'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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