Tahkim'den Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün cezasına onama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Dorukhan Toköz'e verilen 2 maçtan men cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu tarafından bugün yapılan toplantıda alınan kararlar şöyle:

Fraport Tav Antalya Spor Kulübü'nün futbolcusu Veysel Sarı ile ilgili PFDK'nın 04.02.2021 tarihli E.2020-2021/627 - K.2020-2021/781 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Fraport Tav Antalya Spor Kulübü'nün futbolcusu Veysel Sarı'nın müsabakada görmüş olduğu 2. sarı kart, devamında gördüğü kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca reddine dair verilen kararda usul ve esas bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddine oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Dorukhan Toköz ile ilgili PFDK'nın 04.02.2021 tarihli E.2020-2021/621 – K.2020-2021/778 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Dorukhan Toköz'ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

-Erteleme talebinin reddine, Karar verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı