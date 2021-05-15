Tahkim'den Aboubakar'ın cezasına onama ve erteleme talebine ret
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Tahkim'den Aboubakar'ın cezasına onama ve erteleme talebine ret

Tahkim'den Aboubakar'ın cezasına onama ve erteleme talebine ret
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın cezasını onadı ve siyah-beyazlıların cezanın ertelenmesi talebini de reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın cezasını onadı ve siyah-beyazlıların cezanın ertelenmesi talebini de reddetti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Vincent Aboubakar ile ilgili PFDK'nın 14.05.2021 tarihli E.2020-2021/1115 - K.2020-2021/1375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Vincent Aboubakar'ın müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir."


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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