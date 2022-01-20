Tahiti açıklarında büyük mercan resifi keşfedildi

Bilim insanları Fransız Polinezyası'nın en büyük adası Tahiti'de sağlıklı büyük bir mercan resifi keşfetti.

Bilim insanları Fransız Polinezyası'nın en büyük adası Tahiti'de sağlıklı büyük bir mercan resifi keşfetti.

UNESCO'dan yapılan açıklamada, dünyanın en büyük resiflerinden birinin Tahiti Adası açıklarında 30 metre derinlikte bulunduğu belirtildi.

Pembe gül şeklindeki mercanların kusursuz durumda olduğu ve büyük bir alanı kapladığı belirtilen açıklamada, mercanların küresel iklim değişikliği nedeniyle tehlike altında olması nedeniyle böyle bir keşfin önemli olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, resifin üç kilometre uzunluğunda ve 30 ila 65 metre genişliğinde olduğu, resifteki bazı mercanların çapının 2 metreden fazla olduğu kaydedildi.

İnceleme altına alındı

UNESCO'nun da desteklediği bilim insanları, 21 Kasım'da adada yaptıkları araştırmayla resifi keşfetti. Resifte toplam 200 saat dalış yapan grup, kayalığın etrafına sıcaklık sensörleri yerleştirerek resifin neden iklim değişikliğinden doğrudan etkilenmediği üzerine araştırma başlattı.

Yerkürede mercan resiflerinin büyük kısmı suyun 25 metreye kadar olan derinliklerinde oluşurken, Tahiti'deki resif, 30 ila 120 metre altındaki alacakaranlık yüzeyde yer alıyor.

Fransız Polinezyası'nda yüzeye daha yakın bulunan mercanlar 2019'da ağarmaya başlamıştı.