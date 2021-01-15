Tahir Nursaçan kimdir? Tahir Nursaçan görevi ne, nereli?

Tahir Nursaçan, siyaset dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sosyal medyada da trend olan Tahir Nursaçan hakkında, Tahir Nursaçan kimdir? Tahir Nursaçan kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.

Sosyal medyada ve siyaset dünyasında gündem olan Tahir Nursaçan, vatandaşların merak konusu haline geldi. Peki, Tahir Nursaçan kimdir? Tahir Nursaçan kaç yaşında, nereli?

TAHİR NURSAÇAN KİMDİR?

1968 yılında Kayseri'de doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı.Executıve MBA üst düzey yönetici yetiştirme programına katılarak Başarı Sertifikası aldı.

1989-1991 yılları arasında İkbal Mobilya,

1992-1995yılları arasında Bedir Kaplama'nın Genel Müdürlüğü'nü üstlendi.

1995-2005 Hacılar Sanayici ve İşadamları Derneği'nde Genel Sekreterlik,

2003-2005 Akdeniz İhracatçılar Birliği Denetim Kurulu üyeliği,

2005-2009 Hacılar Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanlıkgörevlerinde bulundu.

2009-201.. Hacılar Sanayici ve İşadamları Derneği Onursal Başkanlığını yürütmektedir.

çanakkale Şehitleri Derneği üyesidir.

Halen, Milkay Teknik Tekstil A.Ş.'deYönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevleriniyürütmektedir.

Dost ve kardeş ülke olanEndonezyaCumhuriyeti'nin Kayseri Fahri Konsolosluğunu görevini de üstlenen Tahir NURSAçAN;

İnsan ilişkilerindeki gücü, ifadeyeteneği, sosyal sorumlulukprojelerinde yer alması, paylaşımcılığı, karar verme yeteneği, hedef odaklı çalışması,bilgiyi paylaşımı, ticaribaşarısı ve iş deneyimi ile birleşince,bilgi birikimli,deneyimli ve itibarlı bir iş adamı şablonu oluşturmuş, bu tecrübelerini, yatırımını yaptığı işine ve bundan faydalanan tüm paydaşlarına aktararak istifadelerine sunmakta olup, at sevgisi ve binicilik, kitap okumak ve çoğu okuduğu kitabı dostlarına hediye ederek dağıtmak ve paylaşmayı teşvik etmek, çoğu sağlıklı ve faydası tescilli gıda ürünlerinisağlık sorunu olan sevdiklerine şifa Allah'tan diyerek hediye etmekten büyük keyif ve mutluluk duymaktadır

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün," 13. - 15. ve 17. Olağan Genel Kurulu " nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Tahir NURSAÇAN, evli ve 4 çocuk babasıdır.