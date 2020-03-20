Tahir Nursaçan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür Kayseri Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, gece gündüz çalışan sağlık personellerine teşekkür açıklaması yayımladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, gece gündüz çalışan sağlık personellerine teşekkür açıklaması yayımladı.

Tahir Nursaçan yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde, yeni tip korona virüs salgınına karşı, olayın yaşandığı ilk günden itibaren günümüze kadar alınan ve halen alınmakta olan kararlar ve önlemler her türlü takdirin üzerinde olup, iş dünyası olarak bizleri ziyadesiyle memnun etmiş, gururlandırmıştır. Bu zorlu ve çetin süreçte, salgına karşı büyük bir özveri ve kahramanlıkla mücadele eden, gece gündüz demeden canını ortaya koyan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan doktor, hemşire, sağlık çalışanları olmak üzere, emeği geçen ilgili ve yetkili herkese ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Devlet millet el ele verdiğimiz sürece, karşılaştığımız bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelineceğine olan inancımız tamdır. İş dünyası olarak sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olduğumuzu, kendilerine şükran borcu olduğumuzu özellikle belirtir, başarılı çalışmalarının devamını dilerim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA