Tahir Karapınar: "11'e 11 olsaydı daha farklı olabilirdi"
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Tahir Karapınar: "11'e 11 olsaydı daha farklı olabilirdi"

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Tahir Karapınar maçın ardından konuştu.

Tahir Karapınar:
20.07.2020 00:49 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:53

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Tahir Karapınar maçın ardından konuştu. 11'e 11 oynamaları durumunda skorun daha farklı olabileceğini söyleyen Karapınar, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde taraftarlara hediye vermek istediklerini ancak başaramadıkları için üzgün olduklarını sözlerine ekledi.

Beşiktaş deplasmanında sezonun son derbisinde sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Tahir Karapınar maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça iyi hazırlandıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Tahir Karapınar "Derbilerin havası farklı olur. İyi de başladık. Kaçırdığımız gol pozisyonlarımız vardı. Kaleci Ersin de iyi günündeydi. 25. dakikada Vedat'ın pozisyonu var. Kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Uzatmalarla beraber 70 dakika eksik oynadık. İlk yarıda eksik oynamamıza rağmen kaçırdığımız pozisyonlar var. İkinci yarıya da iyi başladık. Oyuncular fedakarca ellerinden geleni yaptılar. Basit goller yiyoruz. Gol yeyince de oyundan düşüyoruz. Vedat olmayınca ileride çoğalamadık. Sonra eksik kaldığımız için bireysel hatadan gol yedik. Maçtan önce Gökhan'ın bu pozisyonlarda gol attığını biliyorduk ve çalışmıştık. Ancak golü buradan yedik" diye konuştu.

"HEDİYE VERMEK İSTEDİK"

Derbinin Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde oynandığının hatırlatılması üzerine konuşan Tahir Karapınar, "Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü. Taraftarlarımıza güzel bir hediye vermek istedik. Takım elinden geleni yaptı. Beşiktaş 2 kez geldi ve 2 gol buldu. 11'e 11 olsa farklı olurdu. Takım elinden geleni yaptı. Bazen kalite gerekiyor, son vuruşlarda bu kaliteyi gösteremedik ve mağlup olduk" dedi. Kaleci Altay'la ilgili de konuşan Karapınar, "Altay çok iyi bir kaleci. Bazen formsuz olduğu zamanlar oluyor. Bizi kurtardığı maçlar da oluyor. Ersin'in de formsuz dönemleri oluyor ama bugün çok formdaydı. Altay da hata yapabiliyor. Çok iyi bir kaleci. Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım için çok önemli bir kaleci. Gelecekte önemli yerlerde görebiliriz onu" diyerek sözlerini tamamladı.

( Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İHA

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