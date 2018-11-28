Tahir Elçi, Ölümünün Üçüncü Yılında Anıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde düzenlediği basın açıklaması sonrası çıkan çatışmada vurularak hayatını kaybeden Tahir Elçi için toplanan kalabalık, ölümünün üçüncü yılında Diyarbakır Adalet Sarayından yürüyüş yaparak Elçi'yi vurulduğu yerde andı.

Diyarbakır Baro Başkanı iken 28 Kasım 2015'de Dört Ayaklı Minarenin ayaklarına isabet eden kurşunlarla ilgili basın açıklaması yaptığı sırada, terör örgütü mensupları ve polis ekipleri arasında çıkan çatışmanın arasında kalıp başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Tahir Elçi için Diyarbakır Barosu üçüncü yılında anma etkinliği düzenledi. Diyarbakır Adalet Sarayı önünde toplanan Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun, Musa Farisaoğulları, HDP İl Eş Başkanı Filiz Buluttekin, Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, avukatlar, yakınları ve vatandaşların katılımıyla Elçi'nin vurulduğu Dört Ayaklı Minareye kadar yürüyüş yapıldı. Tahir Elçi'nin 2015 yılında basın açıklaması yaptığı alanda, vurulduğu saat olan 10.53'te bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Daha sonra konuşma yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Tahir Elçi'nin vurulduğu günden beri Dört Ayaklı Minarenin hüznünde yaşadıklarını belirtti. Aydın, "Sevgili Tahir Elçi 3 yıl önce, ayaklarından vurulmuş Dört Ayaklı Minarenin 'Beni ayağımdan vurdular, ne savaşlar ne felaketler gördüm ama böyle ihanet görmedim' şeklinde taşlarının arasına sıkışmış, sesiz çığlığını duyurmak, yaralanmış bir tarihe ses olmak için buraya gelerek Dört Ayaklı Minarenin sesini insanlığa duyurduktan hemen sonra, gölgesinden vuruldu. Diyarbakır sevdalısı olan Tahir Elçi, yaşadığı bu kadim şehre ve bu kadim şehrin tarihine duyduğu sevgiyi, 'Diyarbakır'da bir günümü, Paris'te bir ömre değişmem' diye veciz bir şekilde dile getirmiştir. Başkanımız yaşanan çatışmalarda, yok edilen kültürel mirasa sahip çıkmak, yıkımlara ve ihlallere dikkat çekmek amacıyla gittiği Dört Ayaklı Minarede 'Bir toplumu yok etmenin en etkin yolu, onun tarihini yok etmektir' diyerek toplumsal bedihimize yönelik suikaste de dikkat çekmiştir. Sevgili Tahir Elçi seni hep iyilikle, uğruna hayatını verdiğin barış, demokrasi, kardeşlik çağrılarınla anacağız. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, faillerini bulma mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz ve seni asla unutmayacağız" dedi.

Açıklama sonrası Dört Ayaklı Minarenin ayaklarına karanfiller bırakıldı. Anma töreni öncesi güvenlik güçleri alanı kontrol edip alanda arama yaptı. Açıklama boyunca bölgede çok sayıda polis hazır bekledi. - DİYARBAKIR