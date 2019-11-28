Tahir Elçi, ölümünün 4. yılında anıldı

28.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:51

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde düzenlediği basın açıklaması sonrası çıkan çatışmada vurularak hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, ölümünün 4'üncü yılında vurulduğu yerde anıldı.

Diyarbakır Baro Başkanı iken 28 Kasım 2015'de Dört Ayaklı Minare'nin ayaklarına isabet eden kurşunlarla ilgili basın açıklaması yaptığı sırada, terör örgütü mensupları ve polis ekipleri arasında çıkan çatışmanın arasında kalıp başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Tahir Elçi için Diyarbakır Barosu anma etkinliği düzenledi. Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, bazı siyasi parti temsilcileri, avukatlar, yakınları ve vatandaşlar Diyarbakır Adliye Sarayı önünde toplanarak Dört Ayaklı Minare'ye kadar yürüdü. Burada sinevizyon gösterisinin ardından Tahir Elçi'nin vurulduğu saat olan 10.53'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"BU DAR SOKAKTA EKSİLEN SENDİN ÇOĞALAN ÖLÜMDÜ"

Saygı duruşunun ardından açıklama yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan Aydın, Tahir Elçi'nin vurulduğu günden beri Dört Ayaklı Minare'nin hüznünde yaşadıklarını söyledi. Aydın, "Sevgili Tahir Elçi, seni tanıyan tanımayan herkes, senin iyi bir hukukçu, yılmaz bir insan hakları savunucusu, dürüst barış savunucusu, savaş karşıtı bir adalet savaşçısı olduğunu iyi bilirler. Bu nedenle de meslek hayatını, mağdurların yanında onların yoldaşları olarak, tam da bu Dört Ayaklı Minare'nin önünden noktaladın. Yaşamını noktaladığını sanma, yürekleri yumruklarından büyük meslektaşların ve dostların tarafından yaşatılıyorsun, yaşatılacaksın" dedi.

Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ise, "Yine kuşluk vakti, yine saat 10.53, bir ömrüm hukuka ibretlik seren camını bir ağıdı kısa ömür üzerine olanı taştan bir sokağı anlatmaya geldik. Yine tende yara yürekte keder gecenin karanlığında ölüm kokusu. Sen gittin gideli içimizde yıkılmış bir şehir uyur. Niçin uyanmaz? Uyuduğun sokak kırık dökük gidişin eksiklikti desem yine her şey eksik kalır. Bu dar sokakta eksilen sendin çoğalan ölümdü. Dört ayaklı kapına ömrümüzün sonuna denk geleceksin" diye konuştu.

Açıklama sonrası Dört Ayaklı Minare'nin ayaklarına karanfiller bırakılmasıyla etkinlik son buldu.

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA