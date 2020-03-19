Tahir Çelik: "Korona virüs salgınına karşı bütün tedbirleri en üst düzeyde aldık" DER Yönetim Kurulu Başkanı ve GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, "Korona virüs salgınına karşı bütün tedbirleri en üst düzeyde aldık" dedi.

AVM-DER Yönetim Kurulu Başkanı ve GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, "Korona virüs salgınına karşı bütün tedbirleri en üst düzeyde aldık" dedi.

AVM-DER Yönetim Kurulu Başkanı ve GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, korona virüs tedbirleri hakkında bilgiler verdi. Çelik, "Ülkemizde sayları 460'ı aşan alışveriş merkezlerinin yönetimleri olarak alışveriş merkezleri COVİD-19 (korona virüs) salgınına karşı bütün tedbirleri en üst düzeyde aldık. Bu kapsam da bütün teknolojileri kullandık ve hiç bir maliyetten kaçmadık. Yetkili kurumlarımız ile işbirliği içerisinde bulunarak, bir panik havası oluşmaması için üzerimize düşen görevlerimizi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığımız da toptancı bir yaklaşımla hareket etmeyerek risk grubunun yüksek olduğunu düşündükleri sinema, eğlence merkezi kafe gibi ünitelerin kapatılmasını sağlamıştır. Yapılan uygulamalar konusunda devletimize güvenimiz tamdır. Gelinen nokta itibari ile Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz alışveriş merkezlerinin tamamının kapatılmasını öngörüyorlarsa bu konuda hiçbir tereddütümüz olamaz. Sadece alışveriş merkezleri değil cadde mağazalarının da hemen kapatılmalıdır. Bizler için de insan sağlığı her şeyden önemlidir. Bununla birlikte bütün taraflar için bir mağduriyet oluşmaması için Devletimizden taleplerimiz aşağıda yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Tahir Çelik, "Alışveriş merkezinde hipermarket, temizlik market, eczane, ATM ve paket servis hizmeti verecek lokanta gibi üniteler kapatılmamalıdır. Alışveriş merkezi ve cadde mağazalarında yer alan markalarda çalışanların işlerini kaybetmemeleri sağlanmalıdır. Çalışanların yükü marka sahiplerinin üzerine bırakılmamalı, Devletimiz tarafında bir ödeme planı oluşturulmalıdır. Marka sahiplerinin ile ilgili vergi ve primlerde muafiyet sağlanmalıdır. AVM Yatırımcılarının oluşacak kira kaybı göz önüne alınarak bir fon oluşturulmalıdır. Alışveriş merkezleri yatırımcılarının vergilerin de muafiyet ve erteleme kolaylığı getirilmelidir. Alışveriş merkezlerinin ve kapatılan marka sahiplerinin telefon, elektrik su ve doğalgaz ödemleri ertelenmelidir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA