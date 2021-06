"Tahir Başkanımıza, Akaryakıt Desteği İçin Teşekkür Ediyoruz"

Kocaeli'nin her noktasında gerçekleştirdiği ziyaretlerde, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların üç ay boyunca toplamda 150 litrelik mazot desteği için Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorlar. Her fırsatta Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle karşılaşarak devamlı yanlarından hissettikleri dile getiren çiftçilere, "Bizim görevimiz sizlere her fırsatta yardımcı olmaktır" diyen Başkan Büyükakın, "Gıda ve Tarım, Savunma Sanayisi kadar stratejik bir sektördür. Pandemi döneminde bu iki sektörün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Tarım ve hayvancılık bizim geleceğimizdir. Bu nedenle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza üç ay boyunca toplamda 150 litrelik mazot desteği veriyoruz. Mevcut desteklerimize ilave bu katkı alın teri ve emeğin sahibi vatandaşlarımızın üretimine katkı sunacaktır" dedi.

"KALPLERİNDE MEMLEKET VE KOCAELİ SEVDASI VAR"

"Tarım ve hayvancılığın merkezinde aileler, gençler, yaşlılar ve kimi zaman gün doğmadan erkenden toprakla buluşan elleri görürüz" vurgusu yapan Başkan Büyükakın, "Milletin efendisi bu güzel insanlar kimi zaman toprağın üzerinde kimi zaman hayvanları sevgiyle beslerken emeklerini ortaya koyuyorlar. Her gün her farklı mevsimde sıcağı, soğuğu, yağmuru ve rüzgarı hissediyorlar. Kalplerinde memleket ve Kocaeli sevdası var. Topraklarında bereket. İşte bizde Büyükşehir Belediyesi olarak bu üretme ve toprak aşkına bir yeni projeyle destek oluyoruz. Vatandaşımızın verdiğimiz bu katkıdan dolayı mutlu olması da bizleri son derece mutlu kılıyor" ifadelerini sarf etti.

"AYDA 50 LİTRE AKARYAKIT DESTEĞİNDE BULUNUYORUZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çiftçinin yüzünü güldüren projelere devam edeceklerini de dile getirerek, "Kocaeli il sınırlarında Ziraat Odası üyesi, bitkisel üretim veya hayvancılık faaliyetlerinde bulunan çiftçilere 3 ay boyunca ayda 50 litre akaryakıt desteğinde bulunuyoruz. Destekten faydalanmak için tek şart ise son 6 ay içerisinde yapılan tarımsal faaliyeti belgelemek yeterli olacak. Türkiye, dünyada en geniş topraklara sahip 37. ülkesidir. İşte bu büyüklükte tarımsal faaliyetlere ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın her daim yanındayız. Biz biliyoruz ki tarım, Türkiye'nin en cevheri hem de geleceğidir. Bu gelecek nesiller için parlaması bizim en büyük sorumluluklarımızdan da birisidir" açıklamasını yaptı.

"TARIMIN GELECEĞİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Kocaeli ve Kandıra büyük bir çiftliktir" diyerek "Tarıma destek olmak için başarılı uygulamalara kol kanat oluyoruz" sözlerini de sarf eden Başkan Büyükakın, açıklamasını şu şekilde tamamladı: "Tarımın geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her türlü adımı atıyruz, atmaya da devam edeceğiz. Sulama konusunda çok önemli işlere kentimizde hayata geçirdik. Ortaya konan eserlerle 27 bin dekar arazi sulamaya açıldı. Plan projelerine hazırlanan 5 sulama tesisiyle 48 bin dekar araziye daha can suyu sağlanacak. "

Kaynak: Habermetre