Tahir Ateş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Muğla Bodrum belediye başkan adayı olan Tahir Ateş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Muğla Bodrum ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Tahir Ateş isimli AK Parti adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde AK Parti Muğla Bodrum adayı Tahir Ateş kimdir? AK Parti Muğla Bodrum adayı Tahir Ateş yüzde kaç oy aldı?

Tahir Ateş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Muğla Bodrum belediye başkan adayı olarak gösterilen Tahir Ateş Bodrum ilçesinde % 15,95 oranında oy almıştır. Bodrum ilçesinde % 15,95 oranında oy olan Tahir Ateş adlı AK Parti adayı toplamda 15.946 adet oy sayısına ulaştı.

Tahir Ateş Kimdir?

Tahir Ateş, 969 tarihinde Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğdu. Tahir Ateş ilk, Orta ve lise tahsilini Şereflikoçhisar'da üstün başarı ile tamamladı. 1992 tarihinde Liseden mezun oldu. İzmir Ege Universitesi Tıp Fakültesini kazandı. Ege Universitesi Tıp Fakültesinden Tıp Doktoru unvanı ile mezun oldu. Girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Ege Universitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İhtisasını kazandı. Asistanlık eğitiminin ardından girdiği Uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak ihtisasını tamamladı.Tahir Ateş 1998 -1999 tarihleri arasında Fransa'nın Lyon St. Joseph Hatanesi Jinekoloji servisi Tüp Bebek Laparaskopi Jinekolojik Microcerrahi ve Histereskopi Eğitimi ve Edouard herriot Hastanesi Ureme Tıbbi Bölümü Tüp Bebek ve Erkek İnfertilitesi eğitimi aldı Op.Dr. Tahir Ateş 2007 yılından beri Bodrum'da Özel Sağlık sektöründe Kadın Hast.ve Doğum Uzmanı olarak çalışmaktadır.Tahir Ateş Siyasi kariyerine 2006 tarihinde Osmaniye AK parti il yönetim seçimleri Yönetim kurulu üyesi olarak katıldı, ardından 2007 tarihinden beri Bodrum AK Parti ilçe teşkilatında İlçe Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Op.Dr. Tahir Ateş 2014 yıllarında Bodrum Belediye Başkan Aday Adayı, 2019 yılında Bodrum Belediye Başkan Adayı olmuştur. Tahir Ateş çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Diş hekimi Melike Ateş ile evli olup 2 çocuk babasıdır.

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