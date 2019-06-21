Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7. ve son maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7. ve son maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-74'lük skorla yenerek seriyi 4-3 yaptı ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7. ve son maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 89-74'lük skorla yenerek seriyi 4-3 yaptı ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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