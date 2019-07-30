Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde fikstür yarın çekilecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun maç programının belirleneceği kura çekimi, yarın Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirilecek.

Saat 13.00'te başlayacak kura çekimine TBF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kaynak: AA