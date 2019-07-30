Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde fikstür yarın çekilecek
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın yapılacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun maç programının belirleneceği kura çekimi, yarın Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirilecek.
Saat 13.00'te başlayacak kura çekimine TBF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
Kaynak: AA
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