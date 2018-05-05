Salon: Şahinbey

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Kerem Baki

Gaziantep Basketbol: Armand 32, Carter 11, Miller 15, Balazic 5, Erol Can Çinko 6, Orhan Hacıyeva, Murat Göktaş, Kadir Bayram, Freimanis 4, Erden Eryüz 2, Can Uğur Öğüt 7, Murphy

Banvit: Thomas 6, Vidmar 3, Rautins 9, Taylor 5, Caloiaro 6, Şehmus Hazer 2, Kulig 9, Can Altıntığ 9, Erkin Şenel, Rıdvan Öncel 14

1. Periyot: 25-18

Devre: 42-32

3. Periyot: 64-47

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, Banvit'i 82-63 yendi.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında 14-9'luk skorla rakibine üstünlük kuran Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 25-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin hemen başında toparlanan Banvit, rakibinin top kayıplarına sayılarla karşılık verdi. Bu periyodun ilk 4 dakikalık bölümü geride kalırken henüz sayı bulamayan Gaziantep Basketbol, 26-25 geriye düştü. Daha sonra Armand ve Miller ile 3 sayılık basketler bulan Gaziantep temsilcisi, ilk yarıyı 42-32 önde kapadı.

Üçüncü periyotta farkı eritmeye çalışan konuk ekip, başarılı olamadı. Savunmasını sertleştirerek rakibine geçit vermeyen Gaziantep Basketbol, maçın son çeyreğine 17 sayı farkla (64-47) önde girdi.

Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Gaziantep Basketbol, karşılaşmadan 19 sayı farkla 82-63 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi ise Gaziantep Basketbol adına 32 sayı üreten Sean Armand oldu.