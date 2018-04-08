Salon: Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmer Serdar Ünal, Alper Özgök

Gaziantep Basketbol: Armand 16, Carter 16, Miller 10, Balazic, Erol Can Çinko 4, Orhan Hacıyeva 4, Murat Göktaş 1, Fremanis 6, Can Uğur Öğüt 8, Murphy 3

Muratbey Uşak: Hamilton, Calloway 6, Tayfun Erülkü, Carmichael 14, Ofoegbu 8, Solomon 18, Watson 19, Şafak Edge

1. Periyot: 20-15

Devre: 31-28

3. Periyot: 49-47

Beş faulle çıkanlar: 39.38 Watson, 39.48 Tayfun Erülkü (Muratbey Uşak)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24. hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Muratbey Uşak'ı 68-65 yendi.

Ligin küme düşme hattındaki iki takımının mücadelesinde gülen taraf Gaziantep Basketbol olurken, Muratbey Uşak bu önemli maçtan istediği sonucu elde edemedi. Ev sahibi ekip, 7. galibiyetine ulaşarak puanını 31'e çıkardı. Son sıradaki Muratbey Uşak, 20. mağlubiyetini yaşadı ve haftayı 28 puanda kapattı.

Maça etkili başlayan Gaziantep Basketbol, 5. dakikayı 14-6 üstün geçti. Muratbeş Uşak'ın çabalarına karşın ev sahibi ekip, ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta skor üretmekte sıkıntı yaşamaya başlayan Gaziantep Basketbol karşısında oyunu dengeleyen Muratbey Uşak, 16. dakikada 25-24 öne geçmeyi başardı. Ardından savunmasını sertleştiren Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 31-28 önde girdi.

Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle geçerken, ev sahibi ekip, 49-47'lik skorla son çeyreğe önde giren taraf oldu.

Müsabakanın son periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Başa baş geçen müsabakanın son 25 saniyesine 65-63 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğünde girildi. Calloway'in sayılarıyla bitime 14 saniye kala farkı 1'e (66-65) indiren Muratbey Uşak, devamını getiremedi. Orhan Hacıyeva'nın serbest atışlardan bulduğu sayılarla son 11 saniyeye 68-65'e önde giren Gaziantep Basketbol, konuk ekibin son hücumdan faydalanamaması sonrası maçtan bu skorla galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Muratbey Uşak adına 19 sayı üreten Watson olurken, ev sahi ekipte ise Armand ve Carter 16'şar sayıyla galibiyete katkı yaptı.