Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Salon: Şahinbey Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin Gaziantep Basketbol: Armand 23, Carter 13, Miller 15, Balazic 7, Erol Can Çinko 11, Orhan Haciyeva 5, Freimanis 7, Can Uğur Öğüt 6, Murphy Demir İnşaat Büyükçekmece: Wright 6, Kairys 4, Melih Yıldız 2, Walker 18, İlkan...
Salon: Şahinbey
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin
Gaziantep Basketbol: Armand 23, Carter 13, Miller 15, Balazic 7, Erol Can Çinko 11, Orhan Haciyeva 5, Freimanis 7, Can Uğur Öğüt 6, Murphy
Demir İnşaat Büyükçekmece: Wright 6, Kairys 4, Melih Yıldız 2, Walker 18, İlkan Karaman 10, Simpson 12, Stojanovski 15, Merthan Mutlu, Robinson
1. Periyot: 20-16
Devre: 39-31
3. Periyot: 63-50
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 87-67 mağlup etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikayı 12-6 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 20-16 üstün tamamladı.
İkinci periyotta üstünlüğünü devam ettiren Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 39-31 önde gitti.
Gaziantep Basketbol, üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere çıkardı ve final periyoduna 63-50 üstün girdi.
Maçın son dakikasına kadar tempoyu azaltmayan ev sahibi ekip, sahadan 87-67 galip ayrıldı.