Tahin fabrikasında yangın

GAZİANTEP'te, tahin üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekibinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

GAZİANTEP'te, tahin üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekibinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde tahin üretimi yapılan fabrikanın fırın bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Fırından kaynaklandığı düşünülen yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin iki saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, fabrikada maddi zarara yol açtı. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine de ambulansta oksijen takviyesi yapıldı.Fabrika sahibi Abdulkadir Çıkmaz, yangının maddi zarar oluşturduğunu belirterek, "Fabrikamızın tahin üretimi yapılan kısmında susam kepekleri fırın ısısından dolayı tutuşmuş. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, maddi hasar dışında bir durum söz konusu değil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca