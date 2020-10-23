Tahıl üretiminin 2020'de yüzde 8.2 artacağı öngörüldü

Yılın ikinci tahminlerine göre, tahıl ürünleri üretiminin 2020 yılında, yüzde 8.2 artarak yaklaşık 37.2 milyon ton olacağı öngörüldü.

Yılın ikinci tahminlerine göre, tahıl ürünleri üretiminin 2020 yılında, yüzde 8.2 artarak yaklaşık 37.2 milyon ton olacağı öngörüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde;

buğday üretiminin yüzde 7.9 artarak 20.5 milyon tona,arpa üretiminin yüzde 9.2 artarak 8.3 milyon tona,çavdar üretiminin yüzde 3.2 artarak 320 bin tona, yulaf üretiminin yüzde 17 artarak yaklaşık 310.2 bin tona çıkacağı öngörüldü.Genel bitkisel üretim miktarları, 2020 yılının ikinci tahmininde, yıllık bazda;

tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 7.3, sebzelerde yüzde 1.6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 7.3 artış gösterdi. Üretim miktarlarının 2020 yılında yaklaşık olarak;tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68.5 milyon ton, sebzelerde 31.6 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 23.9 milyon ton olacağı öngörüldü.Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik baklanın yüzde 6.1 azalarak yaklaşık 5.1 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 6.8 artarak yaklaşık 331.2 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 4.4 artarak 5.2 milyon ton olacağı öngörüldü.Yağlı tohumlardan ayçiçeği üretiminin yüzde 1.5 azalarak yaklaşık 2.1 milyon ton olacağı öngörüldü.Tütün üretiminin yüzde 11.4 artarak 76 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 10.8 artarak 20 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörüldü.Sebze ürünleri üretim miktarının 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.6 artarak yaklaşık 31.6 milyon ton olacağı öngörüldü.Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 1, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 1.7, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 1.5 artacağı öngörüldü.Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 2.4, kuru soğanda yüzde 3.6, hıyarda yüzde 24.3 artış, karpuzda yüzde 9.0, kavunda yüzde 3.3, sivri biberde yüzde 8.7 azalış olacağı öngörüldü. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7.3 artarak yaklaşık 23.9 milyon ton olacağı öngörüldü.Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 19.5, şeftalide yüzde 12.3, kirazda yüzde 10.3, çilekte yüzde 25.4, narda yüzde 3.9 artış olacağı öngörüldü.Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 11.5, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığında yüzde 248.7, incirde yüzde 3.2, muzda ise yüzde 24.2 artış olacağı öngörüldü.TÜİK'in veriler ile ilgili notunda, "Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerin üretim miktarlarına ilişkin tahminler Tarım ve Orman Bakanlığından alınmakta ve Resmi İstatistik Programı kapsamında TÜİK tarafından yayımlanmaktadır. Ayrıca haşhaş (kapsül, tohum) üretim miktarı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden derlenmektedir" denildi. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı